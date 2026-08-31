क्या है आर्टिकल 142, जिसका सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोदी सरकार? NEET प्रदर्शन केस में दर्ज FIR रद्द करने की मांग

Supreme Court News: मोदी सरकार ने दिल्ली समेत कई राज्यों में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर CJI की अध्यक्षता वाली पीठ से इन FIR को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। इसके लिए केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 142 का भी हवाला दिया है।