BJP-RSS Relationship: नितिन नबीन ने सुधारी नड्डा की ‘भूल’, नई टीम में RSS का दबदबा

BJP RSS Relationship: आपको 2024 का लोकसभा चुनाव याद है? इस चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी और अपने बूते बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। बीजेपी के इस प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी वजह बताई गई – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की नाराजगी। कहा गया कि संघ के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं हुए और भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि, इस मुद्दे पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। नितिन नबीन की नई टीम को गौर से देखने पर पता चलता है कि भाजपा वापस संघ की तरफ लौट रही है या कहें कि उसे यह अहसास हो गया है कि जड़ से दूर रहकर पनपा नहीं जा सकता है। इसलिए इस बार बीजेपी प्रेसिडेंट की नई टीम में संघ से जुड़ाव रखने वाले नेताओं का बोलबाला है। इस टीम में करीब 54 प्रतिशत पदाधिकारी ऐसे हैं, जो पहले आरएसएस से जुड़े रहे हैं। जबकि पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट जे.पी. नड्डा की टीम में संघ से जुड़ाव रखने वालों की संख्या 50 प्रतिशत से कम थी।