पीएम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान में सर्वोच्च सम्मान मिलने पर टीएमसी ने दी प्रतिक्रिया, सौगत रॉय बोले- उन्हें मिलने वाला सम्मान भारत का सम्मान है

सौगत रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो वह भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। ऐसे में उन्हें मिलने वाला सम्मान भारत का सम्मान माना जाता है। उन्होंने उज्बेकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए जाने को अच्छी बात बताया। टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक अहम देश है और भारत उसके साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।