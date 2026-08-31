पीएम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान में सर्वोच्च सम्मान मिलने पर टीएमसी ने दी प्रतिक्रिया, सौगत रॉय बोले- उन्हें मिलने वाला सम्मान भारत का सम्मान है

पीएम नरेंद्र मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान(फोटो-X/@narendramodi)
PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ ओली दराजली दोस्तलिक’ से सम्मानित किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सौगत रॉय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें मिलने वाला सम्मान देश का सम्मान है। सौगत रॉय ने मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्तों को जरूरी बताया।
सौगत रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो वह भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। ऐसे में उन्हें मिलने वाला सम्मान भारत का सम्मान माना जाता है। उन्होंने उज्बेकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए जाने को अच्छी बात बताया। टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक अहम देश है और भारत उसके साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में उज्बेकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान प्रधानमंत्री को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ओली दराजली दोस्तलिक’ से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह इस सम्मान को पाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस सम्मान को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मजबूत और अटूट संबंधों को समर्पित किया।
राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस साल दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 15 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान अब अपने रिश्तों को ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए दोनों देश नए लक्ष्य तय करके आगे बढ़ेंगे।
इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। फरवरी में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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