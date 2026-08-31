31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पीएम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान में सर्वोच्च सम्मान मिलने पर टीएमसी ने दी प्रतिक्रिया, सौगत रॉय बोले- उन्हें मिलने वाला सम्मान भारत का सम्मान है

Narendra Modi Uzbekistan visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ‘ओली दराजली दोस्तलिक’ से नवाजा गया। TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि पीएम का सम्मान भारत का सम्मान है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 31, 2026

PM Modi Uzbekistan

पीएम नरेंद्र मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान(फोटो-X/@narendramodi)

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ ओली दराजली दोस्तलिक’ से सम्मानित किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सौगत रॉय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें मिलने वाला सम्मान देश का सम्मान है। सौगत रॉय ने मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्तों को जरूरी बताया।

'प्रधानमंत्री को मिलने वाला सम्मान भारत का सम्मान'

सौगत रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो वह भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। ऐसे में उन्हें मिलने वाला सम्मान भारत का सम्मान माना जाता है। उन्होंने उज्बेकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए जाने को अच्छी बात बताया। टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक अहम देश है और भारत उसके साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में उज्बेकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान प्रधानमंत्री को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ओली दराजली दोस्तलिक’ से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह इस सम्मान को पाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस सम्मान को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मजबूत और अटूट संबंधों को समर्पित किया।

भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ तक ले जाने की तैयारी

राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस साल दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 15 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान अब अपने रिश्तों को ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए दोनों देश नए लक्ष्य तय करके आगे बढ़ेंगे।

किर्गिस्तान में ईरानी राष्ट्रपति से भी मिले पीएम मोदी

इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। फरवरी में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र में 2 करोड़ 7 लाख वोटर्स के नाम कटे, केजरीवाल बोले- ECI देश की जनसंख्या घटा देगा

ये भी पढ़ें
Assembly By Election 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Aug 2026 03:42 pm

Published on:

31 Aug 2026 03:32 pm

Hindi News / National News / पीएम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान में सर्वोच्च सम्मान मिलने पर टीएमसी ने दी प्रतिक्रिया, सौगत रॉय बोले- उन्हें मिलने वाला सम्मान भारत का सम्मान है

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Reservation: आरक्षण विवाद पर बोले चिराग पासवान- संवाद से निकलेगा समाधान, किसी का हक छीनकर नहीं मिलेगा न्याय

Bihar Reservation Controversy
पटना

BJP-RSS Relationship: नितिन नबीन ने सुधारी नड्डा की ‘भूल’, नई टीम में RSS का दबदबा

bjp rss relationship nitin nabin new team
राष्ट्रीय

बिहार जहरीली शराब कांड: 4 युवकों की मौत पर गरमाई सियासत, तेजस्वी बोले- NDA नेताओं के लिए दुधारू गाय बनी शराबबंदी

Tejashwi Yadav
पटना

नीट प्रदर्शनकारी छात्रों को बड़ी राहत के संकेत, FIR रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, 1 सितंबर को सुनवाई

Jantar Mantar protest, Jantar Mantar protest FIR, student protest FIR, NEET paper leak protest, NEET protest FIR, Supreme Court student protest, Supreme Court FIR quashing,
राष्ट्रीय

‘आप मेरे बड़े भाई हो’, बाबा रामदेव को कंगना रनौत ने भेजी राखी और कुमकुम, फोन पर बोलीं- फोटो भेजना आप

Baba Ramdev Vs Kangana Ranaut
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.