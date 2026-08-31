Delhi hotel case: तेज प्रताप के आरोप पर चिराग पासवान सख्त, बोले- दोषी निकले मंत्री तो पद से ही नहीं, पार्टी से भी हटाएंगे

Chirag Paswan on Delhi hotel case: जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव द्वारा बिहार सरकार के मंत्री और महुआ से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक संजय सिंह पर लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप पर केंद्रीय मंत्री व पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सख्त रुख अपनाया है। चिराग पासवान ने कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं और उनकी पार्टी ऐसे मामलों में किसी का बचाव नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर निष्पक्ष जांच में उनके विधायक या पार्टी के किसी नेता को दोषी पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत मंत्री पद से हटवाया जाएगा, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कानून के तहत सबसे कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।