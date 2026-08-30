पटना में धरने पर बैठा 6 साल का आदित्य, पूछा- प्रधानमंत्री जी बच्चों के मन की बात कब सुनेंगे? राहुल-तेजस्वी से मांगा समर्थन

धरने पर बैठा आदित्य कुमार (फोटो- X@sadanjee)
Viral Boy Aditya Kumar Protest: बिहार में BPSC छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर रातों-रात मशहूर हुए 6 साल के आदित्य कुमार ने पटना के गर्दनीबाग विरोध स्थल पर धरना शुरू कर दिया है। वह अपने माता-पिता के साथ हुई कथित मारपीट के खिलाफ विरोध कर रहा है। आदित्य का आरोप है कि छात्र प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उसके माता-पिता की पिटाई की गई, जिसके विरोध में उसने यह धरना देने का फैसला किया। आदित्य ने अपने परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं से भी समर्थन की अपील भी की है।
गर्दनीबाग विरोध स्थल पर मीडिया से बात करते हुए आदित्य ने कहा, "जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 'मन की बात' करते हैं तो पूरे भारत के लोग सुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अब बच्चों के मन की बात कब सुनेंगे? अगर आज मेरे माता-पिता की पिटाई हुई और हम चुप रहे, तो कल किसी और गरीब व्यक्ति की पिटाई होगी। हम संविधान के उल्लंघन और भेदभाव के खिलाफ विरोध कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी और गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा न हो।"
पुलिस पर आरोप लगाते हुए आदित्य ने कहा, "हम सिर्फ छात्र विरोध का समर्थन करने गए थे। सचिवालय पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उनसे पहले उनके काम के बारे में पूछा गया। जब मेरी मां ने कहा कि वह सफाईकर्मी हैं और मेरे पिता ने कहा कि वह मजदूर हैं, तो पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से उनकी पिटाई की। मेरे माता-पिता अपराधी नहीं थे, फिर भी पुलिस स्टेशन में उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया।"
विरोध-प्रदर्शन के दौरान अपनी पढ़ाई पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछे जाने पर आदित्य ने कहा, "पढ़ाई और लड़ाई साथ-साथ चलेगी, हम पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी।" उसने कहा कि जब तक उनके माता-पिता को न्याय नहीं मिल जाता और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे विरोध प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे।
इसके साथ ही आदित्य ने छात्र समुदाय और विपक्ष के प्रमुख नेताओं, जैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और मुकेश सहनी से अपील की कि वे इस अन्याय के खिलाफ उसके धरने में शामिल होकर समर्थन दें। वहीं, किसी के सिखाने पर बोलने के आरोपों को खारिज करते हुए आदित्य ने कहा कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वे खुद आकर उससे सवाल पूछ सकते हैं।
BPSC TRE-4 परीक्षा को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान छह साल का आदित्य प्रदर्शनकारियों के बीच देखा गया। विरोध-प्रदर्शन के दौरान की उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे वह चर्चा में आया। इसके बाद, आदित्य ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की। उसने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को आवेदन देकर औपचारिक रूप से शिकायत भी दर्ज कराई है।
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