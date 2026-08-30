पटना में धरने पर बैठा 6 साल का आदित्य, पूछा- प्रधानमंत्री जी बच्चों के मन की बात कब सुनेंगे? राहुल-तेजस्वी से मांगा समर्थन

Viral Boy Aditya Kumar Protest: बिहार में BPSC छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर रातों-रात मशहूर हुए 6 साल के आदित्य कुमार ने पटना के गर्दनीबाग विरोध स्थल पर धरना शुरू कर दिया है। वह अपने माता-पिता के साथ हुई कथित मारपीट के खिलाफ विरोध कर रहा है। आदित्य का आरोप है कि छात्र प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उसके माता-पिता की पिटाई की गई, जिसके विरोध में उसने यह धरना देने का फैसला किया। आदित्य ने अपने परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं से भी समर्थन की अपील भी की है।