Tamil Nadu Accident: सड़क किनारे खेल रहे 4 बच्चों को वैन ने कुचला, मौके पर ही मौत, हादसा देख महिला हुई बेहोश

दूसरा हादसा पेरियापालयम के पास हुआ। यहां मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे एक परिवार का ऑटो लारी से टकरा गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार कोडंगयूर निवासी ऑटो चालक लोगनाथन (42) अपनी पत्नी पूंगकोडी (39), बेटी धनलक्ष्मी (10), सास राधा (65) तथा रिश्तेदारों के बच्चों गोकुल (10) और प्रशांत (15) के साथ पेरियापालयम मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। पनपाक्कम के पास बस स्टॉप के नजदीक पहुंचने पर उनका ऑटो आगे चल रही लारी से टकरा गया। टक्कर के बाद ऑटो पलट गया और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए।