नेपाल में फंसे तमिलनाडु के 319 लोगों में से 219 सुरक्षित, 100 अब भी लापता; 31 अगस्त तक लौटने की उम्मीद

Nepal Floods Tamil Nadu: नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे तमिलनाडु के लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। इस मामले में राज्य मंत्री राजमोहन ने रविवार को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल गए तमिलनाडु के 319 लोगों में से 219 लोगों का पता लगा लिया गया है और उनके सुरक्षित राज्य लौटने की उम्मीद है। इन लोगों के 31 अगस्त की रात तक चेन्नई पहुंचने की संभावना है। वहीं, 100 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।