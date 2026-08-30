चीन-नेपाल सीमा के पास ग्लेशियर झील फटने का खतरा टला, लेकिन मंडरा रहा दूसरा बड़ा खतरा

Nepal Flood: चीन-नेपाल सीमा के पास ग्लेशियर टूटने से बनी एक झील के अचानक फटने का खतरा फिलहाल कम हो गया है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक, सैटेलाइट से मिले आंकड़ों में झील का आकार लगातार घटता दिखाई दे रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में अभी भी कई तरह की आपदाओं का खतरा बना हुआ है। खासकर ग्लेशियर के मलबे से बनी झीलों के अचानक टूटने से निचले इलाकों में बचाव और राहत अभियान प्रभावित हो सकते हैं।