Nepal Flash Flood: नेपाल में कहर बनकर टूटी बाढ़, 675 मौतें, 2498 अब भी लापता, फिर बढ़ा नदी का खतरा

भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल फ्लैश फ्लड के संबंध में ताजा अपडेट साझा कर जानकारी दी है कि 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है और कुल 108 लोगों को बचाया गया है। चीन से नेपाल में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 598 है। चीन से अभी तक निकलने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 900 है। ये सभी नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास के सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से उनसे संपर्क में हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि लापता भारतीय नागरिक 275 हैं और भारतीय मूल के लोग लापता लोगों की संख्या 128 है।