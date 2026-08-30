ज़रूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली

दरअसल तेज़ी से बदल रहे फैशन और लाइफस्टाइल के कारण युवाओं में पैदा हुए ‘फोमो’ (फिअर ऑफ मिसिंग आउट) का नतीजा है कि वो पीछे नहीं छूटना चाहते और इसी वजह से अपनी जेब ढीली कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इसे धार दी तो कंपनियाँ पीछे छूटने का डर दिखाकर युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी का आवेग पैदा कर रही हैं। ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’, ‘ऑफर सीमित’, ‘ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा'…जैसे लुभावने तरीकों ने युवा पीढ़ी की जेब ढीली करनी शुरू कर दी। असर यह होता है कि अनावश्यक प्रोडक्ट खरीदने से खर्च भी बढ़ता है और संतुष्टि भी नहीं मिलती।