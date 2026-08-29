यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन अटैक, 3 लोगों की मौत

रूस के खिलाफ यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने लगातार रूस पर ड्रोन अटैक्स करते हुए रूस को नुकसान पहुंचाया है। पहले यूक्रेन सिर्फ रूस के तेल संयंत्रों को ही निशाना बना रहा था, लेकिन अब रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है। रूस के खिलाफ 54 महीने से चल रहे इस युद्ध में ड्रोन्स अब यूक्रेन के लिए अहम हथियार बन गए हैं, जिसका उन्हें फायदा भी हो रहा है। खास बात यह भी है कि इन ड्रोन्स को बनाने में ज़्यादा लागत भी नहीं लग रही है। हालांकि अभी भी रूसी सेना बड़ी संख्या में यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब हो रही है, लेकिन कुछ यूक्रेनी ड्रोन्स रूसी एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब हो रहे हैं।