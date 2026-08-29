अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान तैयार लेकिन अभी भी सतर्क, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने दिया बयान

ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका से बातचीत करने के लिए ईरान तैयार है, लेकिन वो इस मामले में सतर्क भी है। जब ईरानी राष्ट्रपति से पूछा गया था कि क्या चल रही कूटनीतिक कोशिशों से जून में ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते को फिर से शुरू किया जा सकता है और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को बहाल किया जा सकता है, तब इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह आगे बढ़ सकते हैं अगर ईरान के कदमों के जवाब में दूसरी तरफ से भी उसी के बराबर और उचित कदम उठाए जाएं।