नेपाल फ्लैश फ्लड में 753 विदेशी पर्यटक लापता, इनमें 183 भारतीय, हेल्पलाइन नंबर जारी

नेपाल त्रासदी में लापता और प्रभावित भारतीयों में से अधिकांश लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा और गोसाईंकुंड ट्रेक पर निकले थे। नेपाली सेना की एयर ऑपरेशन्स टीम ने अब तक 4,400 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। लापता विदेशी पर्यटकों में भारत के अलावा अमेरिका के 65, यूक्रेन के 61, मलेशिया के 51 और ऑस्ट्रेलिया के 35 नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल टीमों, रेड क्रॉस और स्काउट्स के समन्वय से राहत शिविरों में दवाइयां और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम तेज कर दिया है।