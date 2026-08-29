गाजा में अस्पताल के पास बड़ा हमला, ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक, कई घायल

इजरायल हमास को खत्म करने या उसके हथियार डालने तक सैन्य कार्रवाई कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए घातक हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था, जो अब तक जारी है। इजरायल का मानना है कि हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किए बिना देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। हमास के पास कई रॉकेट, भूमिगत सुरंगें (टनल नेटवर्क), हथियारों के भंडार और प्रशिक्षित आतंकी हैं, जिन्हें इजरायल पूरी तरह खत्म करना चाहता है।