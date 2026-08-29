Donald Trump: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का वर्चस्व, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा- सबसे बड़ी ऑयल डील

वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में एक है, जिसकी अनुमानित मात्रा करीब 303 अरब बैरल आंकी गई है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के अनुसार यह वैश्विक तेल भंडार का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया के बाकी हिस्सों में अभी भी नए तेल भंडारों की खोज जारी है, वेनेजुएला का अधिकांश भंडार पहले से ही चिह्नित किया जा चुका है। बावजूद इसके, कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण यह देश विश्व के कुल तेल उत्पादन में सिर्फ 1 प्रतिशत का ही योगदान दे पाता है।