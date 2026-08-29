आज न्यूयॉर्क में भागवत की हुंकार, क्या बोलेंगे RSS प्रमुख? पहले ही विरोध में उतरे अखिलेश-ममदानी

भारत में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के इस विदेश दौरे पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, इस कार्यक्रम को कराने वाले संगठन 'अहेड फोरम' का एक्स (ट्विटर) अकाउंट कुछ देर के लिए ब्लॉक हो गया था। इस पर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि विदेशों में बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग सामने आएंगे तो उनका अकाउंट तो बंद होगा ही।

इसके साथ ही अखिलेश ने संघ से 21 सवाल पूछते हुए कहा कि जो संगठन देश में 'स्वदेशी' का नारा देता है, उसके प्रमुख आखिर विदेश में क्या करने गए हैं? क्या वहां भी माहौल बिगाड़ने की तैयारी है या फिर राजनीतिक सहारा तलाशा जा रहा है? वहीं 'अहेड फोरम' ने स्पष्ट किया कि विरोधियों द्वारा किए गए बॉट अटैक के कारण सिस्टम एल्गोरिदम की वजह से उनका अकाउंट कुछ समय के लिए ब्लॉक हुआ था, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया।