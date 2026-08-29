Nepal Flash Floods: नेपाल में अब तक 584 लोगों की मौत, 320 भारतीयों समेत 2,482 लोग लापता

नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर। (Photo -IANS)
Nepal Flood Latest Update:नेपाल में बुधवार को ग्लेशियर टूटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इस आपदा में अब तक 584 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,482 लोग लापता हैं। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) ने बताया कि 4,451 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं, भारत ने कहा कि नेपाल में उसके 320 नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। इसके अलावा, करीब 100 प्रवासी भारतीयों की भी कोई सूचना नहीं है।
नेपाल में राहत-बचाव कार्य में तेजी आई है। बचावकर्मी अब उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पहले पहुंचना संभव नहीं था। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े लोगों की संख्या लापता लोगों में असाधारण रूप से अधिक है। परियोजनाओं से जुड़े 933 लोग अब भी लापता हैं। वहीं, नेपाल के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि परियोजना संचालकों से मिली रिपोर्टों के अनुसार, एक समय 1,000 से अधिक श्रमिकों से संपर्क टूट गया था। परियोजनाओं में काम करने वाले करीब 40 भारतीय और आठ कोरियाई नागरिकों का भी पता नहीं चल पाया है।
चीन के तिब्बत स्थित ग्यिरोंग काउंटी में पांच लोगों की मौत की खबर है, जबकि 558 लोग लापता हैं। लापता होने वालों में 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं। फिलहाल, बीजिंग की ओर से लापता विदेशी नागरिकों की राष्ट्रीयता के मुताबिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। चीनी अधिकारियों ने बताया कि ग्यिरोंग के उन इलाकों से सभी फंसे हुए पर्यटकों को निकाल लिया गया है, जहां पहुंचना संभव था। कुल 555 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि आपदा से प्रभावित 499 लोगों को राहत शिविरों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
तिब्बत क्षेत्र में करीब 400 भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि वे सभी सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। तिब्बत में फंसे भारतीयों की स्थिति को लेकर बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। भारतीय दूतावास उनके सुरक्षित निकाले जाने का रास्ता तलाश रहा है।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। बैठक में लापता भारतीयों की स्थिति, राहत सामग्री और आगे की मदद को लेकर चर्चा हुई। भारत की ओर से इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
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