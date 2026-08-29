Nepal Flash Floods: नेपाल में अब तक 584 लोगों की मौत, 320 भारतीयों समेत 2,482 लोग लापता

नेपाल में राहत-बचाव कार्य में तेजी आई है। बचावकर्मी अब उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पहले पहुंचना संभव नहीं था। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े लोगों की संख्या लापता लोगों में असाधारण रूप से अधिक है। परियोजनाओं से जुड़े 933 लोग अब भी लापता हैं। वहीं, नेपाल के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि परियोजना संचालकों से मिली रिपोर्टों के अनुसार, एक समय 1,000 से अधिक श्रमिकों से संपर्क टूट गया था। परियोजनाओं में काम करने वाले करीब 40 भारतीय और आठ कोरियाई नागरिकों का भी पता नहीं चल पाया है।