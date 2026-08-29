China alerts Nepal: ‘झील कभी भी फूट सकती है’, चीन ने नेपाल को फिर भेजा अलर्ट, राहत सामग्री लेकर भारत की तीसरी उड़ान पहुंची काठमांडू

बुधवार को, भारत ने विनाशकारी बाढ़ से निपटने में हिमालयी देश की मदद के लिए 10 टन एचएडीआर सामग्री और जरूरी दवाएं नेपाल भेजीं। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बुधवार देर शाम नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री खड़क राज पौडेल को राहत सामग्री सौंपी। गुरुवार को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और काठमांडू व बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की विनाशकारी स्थिति पर समीक्षा बैठक की।