नेपाल की बाढ़ ने बढ़ाई चिंता, तेजी से पिघल रहे हिमालयी ग्लेशियर दे रहे बड़े खतरे का संकेत

ICIMOD के शोधकर्ता यह भी जांच कर रहे हैं कि कहीं किसी ऊंचाई वाले इलाके से आया बर्फ और चट्टानों का हिमस्खलन नेपाल की अचानक आई बाढ़ का ट्रिगर तो नहीं था। अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में बर्फ और चट्टानों का मलबा लेंडे खोला में गिरा हो। यह भोटे कोशी नदी की एक सहायक नदी है। इससे अचानक बड़ी मात्रा में पानी, तलछट और विशाल चट्टानें नीचे की ओर बह निकली होंगी और फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हुई होगी।