‘एक तस्वीर में आबाद था बॉर्डर, दूसरी में दिखा सिर्फ मलबा’, नेपाल-चीन सीमा पर बाढ़ ने मचाई तबाही

हालांकि बाढ़ के बाद की तस्वीरों में हालात पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें सीमा परिसर का लगभग पूरा हिस्सा गायब दिखाई देता है। इसके अलावा नदी का रास्ता भी काफी चौड़ा हो गया है और जहां पहले इमारतें व सड़कें थीं, वहां अब भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा जमा है। आसपास की पहाड़ियों पर भी बाढ़ के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं और कई हिस्सों से मिट्टी की ऊपरी परत पूरी तरह बह गई है।