नेपाल में राहत अभियान के बीच 4 भारतीय सुरक्षित रेस्क्यू, 287 अब भी लापता

Nepal Flood Rescue: नेपाल में तबाही का मंजर सभी ने देखा। अब तक ऑफिशियली 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ेगा। यहां बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं। भूस्खलन से रास्ते बंद हैं। कई लोग अब भी फंसे हुए हैं। इसी बीच राहत अभियान से राहत देने वाली खबर आई है। नेपाल के रसुवा जिले में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से चार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।