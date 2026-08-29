Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ के बाद नया संकट! अस्पतालों में दवा खत्म, सब कुछ तबाह होने के बाद शुरू हुई लूटपाट

कोलानी शिविर में कोपिला परियार अपनी 62 साल की मां की देखभाल कर रही हैं। मां को अस्थमा है। कोपिला ने कहा- दो-तीन दवाएं चाहिए, पूरी नहीं मिल पा रही। शिविर में पीने का पानी नहीं, बोतलबंद पानी खरीदने के पैसे नहीं। कपड़े भी नहीं बचे। कोलानी बाजार में कुछ खरीदने को भी नहीं। उनके 16 साल के भाई अविनाश और 43 साल की भाभी शांति अभी भी लापता हैं।