Nepal Flood: बाढ़ के बाद मलबे में सामान तलाश रहे ग्रामीण, मंत्री बोले- पूरा इलाका बन गया रेगिस्तान, नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल

Nepal Flood: नेपाल में भयानक बाढ़ के बाद तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि कई इलाकों की सूरत पूरी तरह बदल गई। जैसे-जैसे पानी कम हो रहा है, नुवाकोट जिले में त्रिशूली नदी के किनारे बसे देवीघाट और दूसरे प्रभावित इलाकों के लोग अपने बर्बाद हो चुके घरों में लौट रहे हैं। हर तरफ मलबे और पत्थरों के ढेर पड़े हैं, कई इमारतें पूरी तरह कीचड़ में दब गई हैं और सड़कें व रास्ते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिसके बिच से लोग अपना बचा-खुचा सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ के बाद प्रभावित लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षित स्थान, भोजन और जरूरी सामान की व्यवस्था करना है।