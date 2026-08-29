अफगानिस्तान में तालिबान शासन के पांच साल: भारत ने न मान्यता दी और न दूरी बढ़ाई, मानवीय सहायता जारी 

भारत ने 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसे औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन अफगानिस्तान से पूरी तरह दूरी भी नहीं बनाई। अफगान में सत्ता परिवर्तन से पहले भारत अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए काफी निवेश कर रहा था। अफगान संसद का निर्माण भी भारत ने ही किया। लेकिन, तालिबान का शासन आने के बाद कुछ समय के लिए दोनों देशों के रिश्तों में ठहराव भी आया। हालांकि समय के साथ नई दिल्ली ने तालिबान के साथ व्यावहारिक संपर्क बढ़ाया। 2022 में काबुल में भारतीय तकनीकी मिशन की वापसी इस दिशा में पहला अहम कदम था। बीते वर्ष जनवरी में तालिबान के विदेशमंत्री अमीर खान मुत्ताकी और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के बीच दुबई में बैठक से के बाद से भी संबंधों में सकारात्मक बदलाव आए। इस दौरान अफगान जनता के लिए मानवीय सहायता भी भारत ने जारी रखी। बीते साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तालिबान प्रशासन ने खुल कर निंदा की थी। अफगान से रिश्तों में भारत की चिंता केवल कूटनीतिक नहीं है। अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी, पाकिस्तान की भूमिका, क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य एशिया तक पहुंच जैसे मुद्दे भारत की रणनीति को प्रभावित करते हैं।