यूक्रेन में गोला-बारूद के गोदाम पर रूस ने किया हमला, 37 लोगों की मौत

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध (Russia-Ukraine War) 4 साल से ज़्यादा समय से जारी है। 24 फरवरी, 2022 को जब यह युद्ध शुरू हुआ था, तब लगा था कि कुछ दिन में ही रूस इस युद्ध को जीत लेगा, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेन अभी भी इस युद्ध में डटा हुआ है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेन ने भी रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसी बीच अब रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है।