Mohan Bhagwat के न्यूयॉर्क इवेंट का विरोध, खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे का किया अपमान; हिंदू संगठन ने दिया करारा जवाब

Khalistan Supporters Protest against RSS: न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित ‘यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन’ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर खालिस्तान समर्थकों का विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। खालिस्तान समर्थकों ने ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए और भारतीय ध्वज का अपमान किया। हालांकि, इस दौरान मौजूद सुरक्षाबलों की ओर से 'तिरंगे' के अपमान को रोकने की कोशिश नहीं की गई।