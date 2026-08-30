30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Mohan Bhagwat के न्यूयॉर्क इवेंट का विरोध, खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे का किया अपमान; हिंदू संगठन ने दिया करारा जवाब

Mohan Bhagwat New York Event Khalistan Protest: RSS प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय ध्वज का अपमान किया। जानें प्रदर्शन से जुड़े आरोप और पूरा मामला।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 30, 2026

Khalistan Protest Against Mohan Bhagwat in New York.

RSS प्रमुख मोहन भागवत (Photo- IANS)

Khalistan Supporters Protest against RSS: न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित ‘यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन’ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर खालिस्तान समर्थकों का विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। खालिस्तान समर्थकों ने ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए और भारतीय ध्वज का अपमान किया। हालांकि, इस दौरान मौजूद सुरक्षाबलों की ओर से 'तिरंगे' के अपमान को रोकने की कोशिश नहीं की गई।

खालिस्तान समर्थकों ने BJP-RSS पर लगाए आरोप

खालिस्तान समर्थकों ने आरोप लगाया कि BJP और RSS भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि भारत की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, राजनेता ब्रैड लैंडर भी RSS प्रमुख मोहन भागवत के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित कार्यक्रम के विरोध में पहुंचे। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें ही घेर लिया और लैंडर पर यहूदी समर्थक होने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा युद्ध को लेकर उनसे वहां से चले जाने को कहा। भागवत के विरोध में जुटे प्रदर्शनकारियों ने यहूदियों के बारे में नफरत भरी बातें भी कहीं।

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का आया बयान

न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित ‘यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन’ में मोहन भागवत के संबोधन के विरोध को लेकर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का बयान सामने आया है। संगठन ने कहा कि उसे पहले ही इस तरह के विरोध-प्रदर्शन की आशंका थी।

संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, ‘खालिस्तान समर्थकों द्वारा न्यूयॉर्क के लोगों को धमकी देने से लेकर बेहद घृणित यहूदी-विरोधी टकराव तक, मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन हमारी आशंका के मुताबिक बेहद निंदनीय रहे। हमें खुशी है कि हमारी सुरक्षा संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया और आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों पर इन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ा।’

मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत ने क्या दिया संदेश

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कहा कि एकता और विविधता दोनों भारत के डीएनए में हैं। उन्होंने कहा कि भारत का सभ्यतागत मिशन दुनिया को विविधता के बीच एकता का संदेश देना है। भागवत ने भारतीयों से उपदेश देने के बजाय अपने आचरण के जरिए यह संदेश दुनिया तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने धर्म को संतुलन और मानवता को जोड़ने वाला सिद्धांत बताया।

अमेरिका में मुस्लिमों के सवाल पर मोहन भागवत का जवाब, बोले- ‘जो हिंदू मुस्लिमों को भारत से बाहर करना चाहता है, वह हिंदू नहीं’

ये भी पढ़ें
मोहन भागवत

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मोहन भागवत

Updated on:

30 Aug 2026 09:28 am

Published on:

30 Aug 2026 08:38 am

Hindi News / World / Mohan Bhagwat के न्यूयॉर्क इवेंट का विरोध, खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे का किया अपमान; हिंदू संगठन ने दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Nepal Flood: भारत ने नेपाल को भेजी चौथी राहत खेप, 11 टन सामान के साथ रेस्क्यू टीम भी काठमांडू पहुंचीं

India's 4th relief flight arrives in Nepal with rescue equipment.
विदेश

चीन-नेपाल सीमा के पास ग्लेशियर झील फटने का खतरा टला, लेकिन मंडरा रहा दूसरा बड़ा खतरा

Nepal-Tibet flood devastation.
विदेश

Nepal Flash Flood: नेपाल में कहर बनकर टूटी बाढ़, 675 मौतें, 2498 अब भी लापता, फिर बढ़ा नदी का खतरा

Nepal flash flood death toll rises to 616.
विदेश

‘किसी के बचने की संभावना बेहद कम’, नेपाल बाढ़ में लापता 77 तीर्थयात्रियों पर ईशा फाउंडेशन का खुलासा

Isha Foundation Update, Nepal Flash Floods, Gyirong Port Flood
विदेश

‘भारत के DNA में विविधता में एकता’, न्यूयॉर्क में बोले RSS चीफ मोहन भागवत

Mohan Bhagwat in New York.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.