West Bengal gold seizure : भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF की कार्रवाई, महिला के पास से पकड़ा गया 25 करोड़ का सोना

West Bengal gold seizure : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 किलो 607 ग्राम सोना जब्त किया है। जब्त सोने की बाजार कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई गई है। मामले में एक महिला को हिरासत में लिया गया है। BSF को आशंका है कि महिला सोने की तस्करी से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। यह कार्रवाई नदिया जिले के बानपुर सीमा क्षेत्र में की गई। 32वीं बटालियन के जवानों को इलाके में सोने की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद जवानों ने लंबे समय तक निगरानी रखी और संदिग्ध गतिविधियां नजर आने पर महिला को रोक लिया।