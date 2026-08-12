दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिली खोपड़ी, CISF ने पकड़ा, हैदराबाद जा रहा था यात्री

जांच में बाद में सामने आया कि बॉक्स में रखा ढांचा असली मानव कंकाल नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक यात्री विमान में मॉडल ले जाना चाहता था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर उसने बॉक्स एयरलाइन स्टाफ के पास छोड़ दिया था। बाद में हाउसकीपिंग कर्मचारियों की नजर बॉक्स पर पड़ी और उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी थी।