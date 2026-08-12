India US Trade Tension: भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से ट्रंप खेमे में हलचल, रूसी तेल पर टिप्पणी के बाद बोले अधिकारी- ‘डोंट डू दैट’

Peter Navarro firebombed India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो एक बार फिर भारत को लेकर दिए अपने बयानों के कारण चर्चा में हैं। रूस से कच्चा तेल खरीदने और भारत की व्यापार नीति पर लगातार तीखे हमले करने वाले नवारो ने अब दावा किया है कि भारतीय इंटरनेट यूजर्स ने उनकी जमकर आलोचना की। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इसे फायरबॉम्बिंग बताया और आलोचकों से ऐसा रवैया छोड़ने की अपील की। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब भारत-अमेरिका व्यापार और रूसी तेल का मुद्दा फिर गरमा रहा है।