इंडिगो फ्लाइट का एक इंजन हवा में फेल, एयरपोर्ट पर ‘फुल इमरजेंसी’ घोषित, सवार थे 224 यात्री

मामले की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी ने कहा कि मंगलवार की रात इंडिगो की फ्लाइट 6E-723 कोलकाता से चेन्नई आ रही थी। विमान में कुल 224 लोग सवार थे। फ्लाइट के चेन्नई पहुंचने का तय समय रात 11.30 बजे था, लेकिन जब पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। उस समय पायलट को पता चला कि विमान का बायां इंजन फेल हो चुका है। इसके बाद उसने यह जानकारी चेन्नई ATC को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ATC ने फुल इमरजेंसी लागू कर दी और विमान को तत्काल प्रभाव से सुरक्षित उतारने के लिए सभी सुरक्षा उपायों को लागू कर दिया।