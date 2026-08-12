Patna Property Dealer Shot: पटना में बेखौफ बदमाशों का तांडव! प्रॉपर्टी डीलर को घेरकर बरसाईं 4 गोलियां, कैमरे में कैद हुआ हमला

Property Dealer Shooting CCTV: पटना में अपराधियों के दुस्साहस ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। जिस वक्त पुलिस अधिकारी अपराध पर लगाम लगाने की रणनीति बना रहे थे, उसी दौरान रामकृष्ण नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाकर चार गोलियां दाग दी गईं। गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से पुलिस के हाथ अहम सुराग लगने की उम्मीद है। अब जांच की दिशा जमीन कारोबार से जुड़े विवादों की ओर भी मुड़ गई है।