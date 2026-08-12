डांगावास हत्याकांड में पुनर्विचार अपील की मांग

दौसा. जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग ने डांगावास हत्याकांड मामले में पुनर्विचार अपील की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा।



जिला अध्यक्ष धन्नालाल बैरवा के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि 14 मई 2015 को नागौर के डांगावास गांव में भूमि विवाद के दौरान छह लोगों की हत्या हुई थी। सीबीआई जांच के बाद करीब 11 साल चली न्यायिक प्रक्रिया में मेड़ता एससी/एसटी विशिष्ट न्यायालय ने 40 आरोपियों को बरी कर दिया।

इस दौरान रामप्रसाद बैरवा, कल्याण सहाय गोठवाल, रोहित सांमरिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।