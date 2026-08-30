IIT का सपना लेकर निकला, बना एडमिशन ठग! 16.5 लाख की ठगी से खुला राज

पुलिस के अनुसार, इस कथित रैकेट का मुख्य आरोपी युवराज कुमार शर्मा उर्फ सोनू कुमार है। वह बिहार के पटना जिले के पानातलाव का रहने वाला है। बचपन में पढ़ाई में अच्छा था। खासकर मैथ्स में उसकी पकड़ मजबूत थी। दादा की सलाह पर वह इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा गया। वहां वह दूसरे छात्रों को मैथ्स भी पढ़ाता था। IIT में सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने पुणे के 'MIT Academy' में दाखिला लिया। 2016 में सिविल इंजीनियरिंग पूरी की। नौकरी नहीं मिली तो कोचिंग सेंटर शुरू किया। बाद में उसने छात्रों को मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन दिलाने का काम शुरू किया। 2019 में एडमिशन कंसल्टेंसी भी खोली।