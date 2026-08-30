बंगाल की खाड़ी में मजबूत हुआ निम्न दबाव, तट की ओर बढ़ा सिस्टम, कोलकाता समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

अगले 48 घंटे में निम्न दबाव के और स्पष्ट तथा मजबूत होने और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में तट की ओर बढ़ने की संभावना है। निम्न दबाव के प्रभाव से समुद्र में भी मौसम खराब है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती समुद्री क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इसकी गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कोलकाता में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। सोमवार को भी शहर में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश जारी रह सकती है।