West Bengal News: तृणमूल कांग्रेस बूथ अध्यक्ष के घर पुलिस की बड़ी छापेमारी, 18 बम, बंदूक और 6 कारतूस बरामद

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की थी। हथियार मिलने के बाद समीर सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस अब बरामद हथियारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। जांच का मुख्य बिंदु यह है कि हथियार और गोलियां तालाब में किसने छिपाईं और इन्हें वहां कब रखा गया। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इन हथियारों का किसी आपराधिक घटना में इस्तेमाल हुआ था या नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समीर सरदार को संदेशखाली के तत्कालीन प्रभावशाली नेता शेख शाहजहां का करीबी माना जाता है। मामले में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हथियारों के स्रोत का पता लगाने का प्रयास जारी है।