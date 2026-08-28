बंगाल में नए औद्योगिकीकरण का वातावरण तैयार किया जा रहा है: मंत्री तापस राय

मतदाता सूची में नाम पुनर्बहाल किए जाने के संबंध में उन्होंने बताया कि कुल 38.10 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब तक केवल 82,782 आवेदनों का निपटारा हुआ है। इनमें से 75,443 लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। एसआइआर के बाद चिह्नित कुल 27.28 लाख हटाए गए मतदाताओं की तुलना में यह संख्या मात्र 2.77 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अभी भी 37 लाख से अधिक आवेदन लंबित हैं, ऐसे में निपटाए गए आवेदनों के आंकड़े को पूरी तस्वीर के रूप में प्रस्तुत करते हुए 91 प्रतिशत नामों की पुनर्बहाली का दावा करना पूरी तरह अनुचित और भ्रामक है। उन्होंने मीडिया से मतदाता सूची जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ही समाचार प्रकाशित करने का आग्रह किया।