नेपाल में बिगड़े हालात के बीच पत्नी संग सुरक्षित कोलकाता लौटे एक्टर खराज मुखोपाध्याय, बोले- सभी के प्यार से बच सके

इसी दौरान बांग्लादेशी अभिनेत्री अपू विश्वास भी नेपाल में मौजूद थीं। उन्होंने बताया था कि वह नेपाल में ही हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। वहीं, अभिनेता रजताभ दत्ता भी उसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में नेपाल गए थे। हालांकि वह घटनाक्रम के गंभीर होने से पहले ही कोलकाता लौट चुके थे। खराज मुखोपाध्याय के सुरक्षित लौटने की खबर के बाद उनके प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है। अभिनेता ने भी अपने चाहने वालों को भरोसा दिलाया है कि वह जल्द ही अपने काम पर लौटेंगे और दर्शकों के लिए नए प्रोजेक्ट लेकर आएंगे।