लद्दाख से सैकड़ों मील दूर जंतर-मंतर क्यों पहुंचे सोनम वांगचुक? खुद बताई CJP को समर्थन देने की वजह

वांगचुक ने बताया कि लद्दाख के उपराज्यपाल की ओर से उनके खिलाफ की गई एक टिप्पणी और उसके बाद मीडिया में आई खबरों से वह हैरान हुए थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। बाद में जब यह मामला लगातार अखबारों में सुर्खियां बनने लगा तो उन्हें लगा कि इसके पीछे सोची-समझी रणनीति हो सकती है। वांगचुक के मुताबिक, उन्हें लगा कि शायद उन्हें निशाना बनाकर लद्दाख के आंदोलन या CJP का मनोबल कम करने की कोशिश की जा रही है।