Nepal Flood: नेपाल बाढ़ में चारों तरफ बह रहा था पानी, फिर भी नहीं हिला ये हरा घर, वीडियो वायरल

Nepal Flash Flood: नेपाल के रसुवा जिले में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के बाद सामने आ रही तस्वीरों में कहीं घर मलबे में दबे नजर आ रहे हैं तो कहीं तेज बहाव में इमारतें और दूसरी संरचनाएं बहती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच एक हरे रंग के घर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वायरल वीडियो में बाढ़ का पानी बेहद तेज रफ्तार से घर के चारों तरफ बहता दिखाई दे रहा है। आसपास तबाही का मंजर है, लेकिन इसके बावजूद यह घर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा नजर आता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इस घर की मजबूती को लेकर हैरानी जता रहे हैं।