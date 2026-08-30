Nepal Flood: नेपाल बाढ़ में चारों तरफ बह रहा था पानी, फिर भी नहीं हिला ये हरा घर, वीडियो वायरल

नेपाल बाढ़(फोटो-X/@DeoSikta)
Nepal Flash Flood: नेपाल के रसुवा जिले में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के बाद सामने आ रही तस्वीरों में कहीं घर मलबे में दबे नजर आ रहे हैं तो कहीं तेज बहाव में इमारतें और दूसरी संरचनाएं बहती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच एक हरे रंग के घर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वायरल वीडियो में बाढ़ का पानी बेहद तेज रफ्तार से घर के चारों तरफ बहता दिखाई दे रहा है। आसपास तबाही का मंजर है, लेकिन इसके बावजूद यह घर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा नजर आता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इस घर की मजबूती को लेकर हैरानी जता रहे हैं।
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा हरे रंग का घर नेपाल के रसुवा जिले में स्थित था। यह इलाका तिब्बत सीमा के करीब है। रसुवा जिले के तिमुरे और रसुवागढ़ी जैसे इलाके भी इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड की चपेट में आए। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि आसपास मौजूद कई घरों और दूसरी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे में वीडियो में एक घर का तेज पानी के बीच अपनी जगह पर खड़े रहना लोगों के लिए हैरानी की वजह बन गया।
रिपोर्टों के मुताबिक, हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके में ग्लेशियर और चट्टानों का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी घाटी में गिरा। इसके बाद मलबे ने पानी के रास्ते को रोक दिया और वहां एक अस्थायी प्राकृतिक बांध जैसी स्थिति बन गई। इसके पीछे पानी लगातार जमा होता रहा। जब यह प्राकृतिक अवरोध टूटा तो पानी के साथ बर्फ, मिट्टी, पत्थर और भारी मलबा तेज रफ्तार से नीचे की ओर बह निकला। यही विशाल सैलाब नदी के रास्ते आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाले घरों समेत कई दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचाता चला गया। वायरल वीडियो में भी पानी का बहाव इतना तेज दिखाई देता है कि कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके की भयावह स्थिति समझ में आ जाती है।
वायरल वीडियो में घर के पास एक ही परिवार के कम से कम तीन सदस्य दिखाई देते हैं। चारों तरफ पानी का बेहद तेज बहाव देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को उनकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। लोगों को डर था कि अगर पानी का स्तर या बहाव और बढ़ा तो घर के साथ-साथ वहां मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने परिवार के सुरक्षित होने की जानकारी जानने की कोशिश की।
इसके बाद सोशल मीडिया पर सामने आए एक दूसरे वीडियो में बताया गया कि घर में मौजूद परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं। परिवार के सुरक्षित होने की जानकारी सामने आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद चर्चा का केंद्र परिवार की सुरक्षा से हटकर उस घर की मजबूती बन गया, जो इतने खतरनाक बहाव के बीच भी खड़ा दिखाई दिया।
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने घर के निर्माण और उसकी मजबूती की तारीफ की। कुछ लोगों ने इसे मजबूत इंजीनियरिंग का उदाहरण बताया, जबकि कुछ ने कहा कि ऐसे घर का निर्माण करने वाले की तारीफ होनी चाहिए। हालांकि किसी घर के बाढ़ के तेज बहाव में टिके रहने के पीछे सिर्फ उसकी निर्माण गुणवत्ता ही जिम्मेदार नहीं होती। उसकी नींव, जमीन की मजबूती, पानी के बहाव की दिशा और आसपास की भौगोलिक परिस्थितियां भी अहम भूमिका निभा सकती हैं।
फिलहाल वायरल वीडियो ने नेपाल की इस भीषण बाढ़ के बीच एक ऐसे घर की तस्वीर जरूर सामने रखी है, जो चारों तरफ से आए तेज पानी के बावजूद अपनी जगह पर खड़ा रहा।
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