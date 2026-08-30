Nepal Flash Flood : चाय की 10 मिनट की देरी ने बचा ली 28 श्रद्धालुओं की जान, नेपाल बाढ़ से बाल-बाल बचे तीर्थयात्री लौटे घर, बताई आपबीती

विशाखापत्तनम निवासी तीर्थयात्री कृष्णैया मुत्याला ने बताया कि वीजा मिलने में हुई तीन दिन की देरी ने भी अनजाने में पूरे समूह की जान बचा ली। उन्होंने कहा कि 28 श्रद्धालुओं का दल मानसरोवर जाने वाला था। वीजा में देरी के कारण उनकी यात्रा भी तीन दिन आगे खिसक गई। यदि यात्रा तय कार्यक्रम के मुताबिक होती तो संभव है कि वे उसी समय स्याब्रुबेसी पुल पर होते, जब बाढ़ का पानी पुल को बहा ले गया। ऐसे में पूरे दल की जान खतरे में पड़ सकती थी।