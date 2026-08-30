क्या CJP में होगी विजेता दहिया की वापसी? अभिजीत दीपके ने दिया बड़ा बयान

Vijeta Dahiya Controversy: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने विजेता दहिया की वापसी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दहिया की दोबारा सीजेपी में वापसी पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने उस घटना को लेकर दहिया के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी सही बताया। दीपके ने कहा कि उस समय उनकी मौजूदगी और गतिविधि का समय गलत था और घटना कुछ हद तक असंवेदनशील थी।