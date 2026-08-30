तेलंगाना में वोटर लिस्ट की जांच के लिए 4 हफ्ते और मांगे, CM रेवंत रेड्डी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, जयराम रमेश ने कहा- आंकड़े चौंकाने वाले

Telangana SIR: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) ने चुनाव आयोग (ECI) से राज्य में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के शेड्यूल को चार हफ्ते और बढ़ाने की मांग की है। उनके मुताबिक कई मतदाता जो थोड़े समय के लिए बाहर गए थे जैसे काम के सिलसिले में, पढ़ाई के लिए या परिवार के पास उन्हें भी ‘परमानेंटली शिफ्टेड’ यानी स्थायी रूप से स्थानांतरित की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि अस्थायी अनुपस्थिति और स्थायी शिफ्टिंग के बीच फर्क नहीं किया जा रहा। इससे लाखों असली मतदाताओं के नाम कटने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने पत्र में दावा किया कि करीब 73 लाख वोटरों की एंट्री को अनुपस्थित, दूसरी जगह जा चुके, मृत या डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में रखा गया है। इसमें से करीब 45 लाख वोटरों को ‘स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके’ के रूप में दर्ज किया गया है।