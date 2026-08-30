‘यह बात कहने अमेरिका जाने की क्या जरूरत?’ मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम एकता वाले बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सवाल

Rashid Alvi questions Mohan Bhagwat's Hindu-Muslim unity: अमेरिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम एकता वाले बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि अगर भारत में दोनों समुदायों के बीच कोई समस्या नहीं है, तो इस तरह की बात विदेश में जाकर कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा, ‘पहला सवाल यह है कि यह बात अमेरिका जाकर कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई समस्या नहीं है, तो वहां जाकर अचानक इस बारे में बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि कोई समस्या जरूर है।’