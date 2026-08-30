लोकतंत्र में सवाल करना अधिकार है- छात्रों के विरोध के बीच बोले सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जल भुइयां

Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan: लोकतंत्र में सवाल करना कोई गुनाह नहीं है और अपनी अलग राय रखना अवज्ञा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने छात्रों के अधिकारों को लेकर बेहद अहम बात कही है। दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र किसी मुद्दे पर अलग नजरिया रखता है या सवाल करता है, तो उसे डराया या सजा की धमकी नहीं दी जा सकती।