30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

लोकतंत्र में सवाल करना अधिकार है- छात्रों के विरोध के बीच बोले सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जल भुइयां

Justice Ujjal Bhuyan: जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अवज्ञा नहीं है। छात्रों को अलग राय रखने पर धमकाना या सजा देना संविधान के खिलाफ है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Aug 30, 2026

Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan

जस्टिस उज्जल भुइयां का बड़ा बयान (इमेज सोर्स: एक्स अकाउंट Bar and Bench)

Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan: लोकतंत्र में सवाल करना कोई गुनाह नहीं है और अपनी अलग राय रखना अवज्ञा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने छात्रों के अधिकारों को लेकर बेहद अहम बात कही है। दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र किसी मुद्दे पर अलग नजरिया रखता है या सवाल करता है, तो उसे डराया या सजा की धमकी नहीं दी जा सकती।

चीफ गेस्ट के चयन को लेकर छात्रों का विरोध

जस्टिस भुइयां का यह बयान ऐसे समय आया है, जब बेंगलुरु की ‘नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी’ में चीफ गेस्ट के चयन को लेकर छात्रों के विरोध के बाद कॉन्वोकेशन रद्द किया गया। जस्टिस भुइयां ने साफ कहा कि सवाल करने का अधिकार लोकतंत्र, आजादी और संवैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा संविधान विचारों में एकरूपता नहीं, बल्कि अलग-अलग विचारों का सम्मान चाहता है।

छात्रों का क्या है कहना?

सोशल मीडिया पर चीफ गेस्ट के चयन को लेकर छात्रों ने प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर एक ने लिखा- ‘ये लोग अपने काम से समय निकालकर इन फोरम पर कैसे जाते हैं? लाखों केस पेंडिंग हैं, फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं।’

दूसरे ने लिखा- ‘मुझे सुप्रीम कोर्ट कैंपस में कॉलेजियम सिस्टम, ज्यूडिशियरी में भाई-भतीजावाद और लाखों पेंडिंग केस के खिलाफ प्रदर्शन करने की परमिशन दीजिए।’

एक और ने लिखा- मेरा मानना ​​है कि जस्टिस उज्जल भुइयां और बीवी नागरत्ना अकेले ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जो बिना तोड़ मरोड़ के अपने फैसले साफ-साफ सुनाते हैं।

जस्टिस उज्जल भुइयां छात्रों के हित में की थी बात

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां पहले भी छात्रों के अधिकारों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। करीब एक महीने पहले CJP प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कहा था कि छात्रों को अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर जेल भेजा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कई मामलों में छात्रों को 30 से 40 दिन तक जमानत नहीं मिलती। जस्टिस भुइयां ने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में असहमति जताना अब अपराध माना जाने लगा है?

उन्होंने कहा कि बहस और असहमति लोकतंत्र की आत्मा हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद कई बार प्रदर्शनकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को भी गिरफ्तार किया जाता है। छात्रों को निलंबित कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।

बिरयानी खाना अपराध नहीं- गिरफ्तारी पर उठाया सवाल

एक और सार्वजनिक कार्यक्रम में जस्टिस भुइयां ने एक मामले का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि गंगा में नाव पर इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाने वाले कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है, तो इसके आधार पर किसी को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे लोगों को तीन महीने तक जमानत से वंचित रखना कितना उचित है।

जस्टिस भुइयां ने कहा कि नागरिक इन घटनाओं को देख रहे हैं। उनके मुताबिक, लोकतंत्र में कानून के साथ-साथ असहमति और नागरिक अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है।

कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होने पर जस्टिस भुइयां ने कहा – ‘जज नियुक्ति के कारण नहीं बताना न्यायपालिका का नुकसान’

ये भी पढ़ें
Ujjal Bhuyan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

30 Aug 2026 02:32 pm

Published on:

30 Aug 2026 02:32 pm

Hindi News / National News / लोकतंत्र में सवाल करना अधिकार है- छात्रों के विरोध के बीच बोले सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जल भुइयां

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आरक्षण पर मांझी-चिराग में तकरार, तेजस्वी बोले- दम है तो जनरल सीट से दोनों लड़ें चुनाव

Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Jitan Ram Manjhi, reservation sub-classification
राष्ट्रीय

लद्दाख से सैकड़ों मील दूर जंतर-मंतर क्यों पहुंचे सोनम वांगचुक? खुद बताई CJP को समर्थन देने की वजह

Sonam Wangchuk, CJP, Sonam Wangchuk CJP, Sonam Wangchuk Jantar Mantar, Sonam Wangchuk Ladakh, Cockroach Janta Party, Sonam Wangchuk interview, Sonam Wangchuk Salman Khan,
राष्ट्रीय

Nepal Flood: नेपाल बाढ़ में चारों तरफ बह रहा था पानी, फिर भी नहीं हिला ये हरा घर, वीडियो वायरल

Nepal Flood news
राष्ट्रीय

रक्षाबंधन पर एक साथ आए थे चार भाई-बहन, सुबह तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कुचला; तीन की मौत, एक अस्पताल में भर्ती

Road Accident
राष्ट्रीय

14 KM का सफर, टैक्सी चालक ने थमा दिया 4 हजार का बिल! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर UK से लौटी महिला ने बताई ठगी की कहानी

linkedinpost
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.