14 KM का सफर, टैक्सी चालक ने थमा दिया 4 हजार का बिल! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर UK से लौटी महिला ने बताई ठगी की कहानी

महिला की पोस्ट के बाद कई लोगों ने बेंगलुरु समेत देश के दूसरे बड़े शहरों में टैक्सी से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। एक यूजर ने दावा किया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट की टैक्सियों में लंबे समय से ओवरचार्जिंग और बिल बढ़ाने की समस्या है। वहीं, एक अन्य यूजर ने हैदराबाद का अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्थानीय टैक्सियों के बजाय जानी-मानी और आधिकारिक रूप से पंजीकृत कैब सेवाओं का इस्तेमाल करना बेहतर है। एक अन्य व्यक्ति ने मीटर चार्ज पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे बेंगलुरु में ऐसी व्यवस्था के बारे में जानकारी ही नहीं थी। वहीं एक यूजर ने ऐप आधारित कैब सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी और दावा किया कि 14 किलोमीटर की यात्रा का किराया 500 रुपए से कम हो सकता है।