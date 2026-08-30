Gaya Darbhanga Expressway: बिहार में बन रहा नया एक्सप्रेसवे, दिल्ली से दरभंगा का सफर 12 घंटे और पटना 10 घंटे में, इन 7 जिलों को होगा सीधा फायदा

इस एक्सप्रेसवे को दूसरे बड़े हाईवे से जोड़ने की योजना है। इसके बाद दिल्ली से बिहार के कई शहरों तक सड़क यात्रा का समय कम हो सकता है। अनुमान के मुताबिक, दरभंगा से दिल्ली की यात्रा, जिसमें अभी करीब 18 से 22 घंटे लगते हैं, घटकर करीब 10 से 12 घंटे हो सकती है। यह यात्रा आमस-दरभंगा, पूर्वांचल और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते पूरी की जा सकेगी। वहीं पटना से दिल्ली का सफर करीब 9 से 10 घंटे में पूरा होने का अनुमान है। फिलहाल इस यात्रा में करीब 16 से 18 घंटे लगते हैं। दरभंगा से कोलकाता का सफर भी करीब सात से आठ घंटे में पूरा हो सकता है। अभी इसमें करीब 14 से 16 घंटे लगते हैं।