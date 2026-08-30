तेज प्रताप यादव ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता, आवास के बाहर जुटे लोगों का किया जिक्र, केंद्र-राज्य सरकार से मांगी पर्याप्त सुरक्षा

Tej Pratap Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार से मामले की गंभीरता से जांच कराने के साथ-साथ उन्हें तत्काल पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की अपील की है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट कर पिछले कुछ दिनों में सामने आई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर परिस्थितियां बन रही हैं और ऐसे मामलों को सामान्य तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।