Bihar Student Protest: बिहार में छात्रों की बड़ी जीत, सिंगल फेज में होगी BPSC TRE-4, 10 मांगों पर बनी सहमति

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार शुरू से ही छात्रों की मांगों को लेकर बहुत गंभीर रही है। उन्होंने बताया कि TRE-4 परीक्षा को एक ही चरण में आयोजित करने के फैसले के साथ-साथ नौ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। भर्ती परीक्षाओं में सुधार और उम्मीदवारों की शिकायतों का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में 'परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति' का गठन किया है। इसके अलावा, छात्रों की समस्याओं के तुरंत समाधान करने के लिए एक छात्र सहायता पोर्टल और छात्र सहायता शिविर शुरू किए गए हैं, जिनके जरिए शिकायतों का 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निपटारा किया जा रहा है।