Bihar Student Protest: बिहार में छात्रों की बड़ी जीत, सिंगल फेज में होगी BPSC TRE-4, 10 मांगों पर बनी सहमति

बिहार छात्र आंदोलन(फोटो-IANS)
Bihar Student Protest: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार की मांग कर रहे उम्मीदवारों का बड़ा आंदोलन आखिरकार शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। शिक्षा विभाग के सचिव, आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के डीआईजी, विशेष सचिव, पटना के डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई विस्तृत बातचीत के बाद 10 मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी। इसके बाद, छात्र प्रतिनिधियों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार शुरू से ही छात्रों की मांगों को लेकर बहुत गंभीर रही है। उन्होंने बताया कि TRE-4 परीक्षा को एक ही चरण में आयोजित करने के फैसले के साथ-साथ नौ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। भर्ती परीक्षाओं में सुधार और उम्मीदवारों की शिकायतों का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में 'परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति' का गठन किया है। इसके अलावा, छात्रों की समस्याओं के तुरंत समाधान करने के लिए एक छात्र सहायता पोर्टल और छात्र सहायता शिविर शुरू किए गए हैं, जिनके जरिए शिकायतों का 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निपटारा किया जा रहा है।
बैठक के बाद, छात्र नेता दिलीप ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत हुई। TRE-4, BSSC, सब-इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल, 70वीं BPSC, लाइब्रेरियन और BELTRON भर्तियों से जुड़े मुद्दों पर हर बात पर सहमति बनी। इन मांगों को पूरा करने के लिए एक औपचारिक समझौता तय किया गया है, जिसके आधार पर छात्र प्रतिनिधिमंडल ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया है।
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