SAD BJP Alliance: ‘पंजाब के हक पर कोई समझौता नहीं’, अकाली दल ने BJP के सामने रखीं 4 बड़ी मांगें, कहा तभी हो सकती है गठबंधन पर बात

पार्टी ने दावा किया कि अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता और स्थानीय नेता उसके साथ जुड़ रहे हैं। इनमें शिरोमणि अकाली दल (बादल) और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। पीर मोहम्मद ने कहा कि पार्टी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। इसमें पंजाबी समाज के अलग-अलग वर्गों को साथ लाने पर भी जोर है। उन्होंने दलित समुदाय के लोगों को भी इस साझा मंच का हिस्सा बनाने की बात कही।