CJP के 5 सितंबर दिल्ली मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रोक लगाने से इनकार; कहा- शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से हों प्रदर्शन

राजेंद्र सिंह की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने दलील दी कि आयोजकों ने पुलिस की अनुमति लिए बिना एक और मार्च की घोषणा की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अनुमति नहीं मिली है तो 5 सितंबर के लिए फिर इसी तरह के मार्च की घोषणा कैसे की जा सकती है। वकील ने अदालत से प्रस्तावित मार्च को ब्रिक्स सम्मेलन के बाद तक टालने का आग्रह किया। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय आयोजन से पहले दिल्ली में कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका वैश्विक स्तर पर असर पड़ सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय है, जिस पर संबंधित प्राधिकरण को फैसला करना है।